– Den foreløpige forklaringen fra bussjåføren er at han har kjørt på glatt vei, og har fått kastevind som har gjort at han har mistet kontrollen over bussen og kjørt i grøfta, sier operasjonsleder Odd Ivar Pettersen til TV 2.

Ulykken skjedde i lav fart, og det er ikke meldt om personskade. Operasjonslederen forteller at det dreier seg om en rutebuss.

På Twitter melder Nordland politidistrikt at det var to passasjerer om bord i bussen.

Politiet fikk melding om ulykken, som skjedde i Grundstad på Vestvågøy i Nordland, klokken 10.

Bussen er ute av veien, og er ikke til hinder for øvrig trafikk.