Gjenglederen politiet frykter

Politiet mener ikke at 29-åringen fra Holmlia skjøt mannen på Furuset eller at han utførte kidnappingen, men de mener å kunne bevise at han var hjernen og bestilleren bak begge episodene.

KJØRT BORT: Offeret i kidnappingssaken ble kjørt bort i sin egen bil, en BMW X5. Foto: Politiet

Fredsmøte på Peppes

I rettssaken mot 29-åringen fra Holmlia vil aktoratet føre beviser for at norsk-albaneren er sentral i Oslos kriminelle underverden. Flere vitner i saken skal uttale seg om miljøet.

Blant annet har påtalemyndigheten vist en video som de mottok i 2018. Den viser et møte på Peppes Pizza på Solli den 29. desember 2012, flere måneder etter det angivelige drapsforsøket i Jerikoveien.

Internt i miljøet blir møtet omtalt som et «fredsmøte». Både gjenglederen og mannen som ble skutt utenfor eget hjem, deltok i møtet. Det gjorde også flere venner og familie på begge sider, samt en kjent kriminell som skulle fungere som fredsmekler.

Under møtet uttaler den utpekte gjenglederen at han «snakker på vegne av veldig mange». Han tar også på seg «ansvar» for at flere personer møtte opp på mannens dør, men sier at det aldri var ment at han skulle bli skutt.

– En frontfigur

Young Bloods har ifølge politiet et stort voldspotensial, og de mistenktes for å ha stått bak flere kidnappinger.

– Vi bestrider ikke at han har vært en sentral figur, kanskje en frontfigur, i et miljø på Holmlia. Det at han derimot kalles for en «leder», og at han bestemmer og gir ordrer, det mener vi er feil, sier 29-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

FORSVARERNE: Advokatene Fisnik Baki (t.v.) og Øyvind Bratlien forsvarer 29-åringen, som ifølge politiet er en sentral skikkelse i gjengmiljøet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politiet har imidlertid lenge ment at han er leder, og at han er en person med makt og innflytelse. De ser på ham som en mann som kan få ting til å skje i det kriminelle miljøet.

Saken lå i fem år

Men selv om politiet mener at han har vært en styrende figur i et kriminelt miljø, har de aldri klart å få ham dømt for noe.

Drapsforsøk-saken fra 2012, som han nå er tiltalt for, ble nesten ikke etterforsket i tidsperioden fra 2013 til 2018, ifølge statsadvokat Kirsti Guttormsen.

– Innledningsvis ble det etterforsket grundig, men det kom lite informasjon fra de involverte og fra vitner. Så har saken blitt liggende hos politiet, dels på grunn av det jeg sa, men også fordi politiet har hatt flere alvorlige straffesaker gjennom årene, sier statsadvokaten.

AKTOR: Statsadvokat Kirsti Guttormsen mener å ha beviser som for første gang holder til å få 29-åringen dømt for alvorlig kriminalitet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

– Dere mener han er sentral i et gjengmiljø. Hvor uheldig er det at saken ble liggende i fem år?

– Man skulle ønsket seg at etterforskningen gikk videre, men politiet er avhengig av informasjon fra involverte og vitner i saken, sier Guttormsen, som legger til at det er krevende å etterforske i kriminelle miljøer.

29-åringen ble pågrepet av politiet i Marokko i september i 2018. Det skjedde etter at norsk politi etterlyste ham internasjonalt i forbindelse med sakene han nå er tiltalt for. I mai i fjor ble han utlevert til Norge. Siden har han sittet i varetekt i påvente av rettssaken som begynte tirsdag.

Splittet gjengmiljø

I en intern politirapport som ble skrevet før jul i fjor, påpeker politiet at det har vært mange volds- og skyteepisoder internt i Young Bloods. Gjengen, som tidligere ble sett på som svært samlet, fremstår i dag mer splittet.

TV 2 er kjent med at politiet mener gjengen nå består av en «kurderfraksjon» og en «albanerfraksjon». 29-åringen som nå sitter i retten, er lederen for albanerne, ifølge politiet.

I oktober i 2016 ble en ung mann skutt i hodet på Holmlia. Offeret, som i dag er lam, tilhører «albanerfraksjonen». Skyteepisoden er ansett for å være den mest kjente og alvorlige konfrontasjonen internt i miljøet.

Politiet åpner for at Young Bloods i fremtiden ikke vil fortsette å eksistere slik det tidligere har gjort, og at sammensetningen av personer vil kunne endres eller opphøre.