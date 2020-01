På en pressekonferanse mandag ettermiddag annonserte Frp-leder Siv Jensen at hun hadde bestemt seg for å ta partiet ut av regjeringen.

– Ikke verdt det

Det skjedde etter at de tre andre partiene besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne som forlot Norge og sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

Årsaken til at regjeringen hentet hjem kvinnen, var fordi hennes fem år gamle sønn, antas å være alvorlig syk.

Det var altså denne saken som fikk begeret til å renne over for Siv Jensen og resten av Frp.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Siv Jensen på pressekonferansen mandag.

– Feil signal

Sylvi Listhaug ble utnevnt som ny olje- og energiminister 18. desember. Hun fikk dermed litt over én måned i statsrådsposten. Til tross for dette, er den profilerte politikeren krystallklar på at å forlate regjeringen var det beste som kunne ha skjedd Frp.

– Jeg syntes dette var en bra sak å markere seg på. Vi ønsker ikke at folk som hater alt vi står for, skal hentes hjem på norske skattebetaleres regning. Jeg mener det er et helt feil signal å sende, at vi er villig til å forhandle med folk som tilslutter seg dette regimet, sier Listhaug i et intervju med God Morgen Norge.

Nå forbereder hun og resten av Frp seg på en ny hverdag i Stortinget.

– Vi skal sette oss ned å stake ut kursen videre, for det er ingen tvil om at Frp skal bli mer tydelig og gjenkjennelig. Jeg tror mange velgere og andre i partiet har savnet det, sier Listhaug og fortsetter:

– Det sitter igjen en regjering nå, som er ganske upopulær.

– Lover være synlig

Og Listhaug lover den gjenværende regjeringen at hun ikke skal gå stille i gangene i tiden fremover.

– Jeg skal gjøre en best mulig jobb for Frp. Jeg kommer til og ta fatt i saker som engasjerer meg. Jeg lover å være synlig i tiden fremover, det skal være sikkert.

Men til tross for at Frp-politikeren er svært motivert for å gå tilbake til Stortinget, tror hun partiet har en krevende jobb foran seg.

– Det er vanskelig å si hvor store Frp er ved neste valg, men vi har en jobb å gjøre. Vi kommer til å få en boost, fordi mange er glad for at vi har gått ut av regjering. Men det blir hardt å bygge opp tilliten der vi har mistet den, sier hun.