21. januar 2004, ble kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit foreldre for første gang.

Prinsesse Ingrid Alexandra ble født på Rikshospitalet i Oslo, og ble dermed nummer to i arverekken etter sin far, kronprins Haakon.

Vekkes med kake på senga

Det flagges for prinsessen over hele landet, men bortsett fra det mener Caroline Vagle, hoffreporter i Se og Hør, at prinsessen feirer noenlunde likt som alle andre bursdagsbarn.

— Vi vet at kronprinsparet vekker prinsessen med bursdagssang og kake på senga. Noen ganger er det kringle hun får, andre ganger er det Toro-kake, sier Vagle til TV 2 Nyhetskanalen.

Videre forteller hun at prinsessen fortsetter dagen som vanlig skoleelev i 10. klasse på Uranienborg skole, før bursdagsfeiringen i kveld avsluttes med familieselskap på Skaugum.

Miljøengasjert

Ifølge kongehuset er prinsessen en veldig aktiv jente som trener kickboxing, liker å stå på ski og surfer.

— Prinsessen er også veldig opptatt av miljøvern, en ting som har vært ganske definerende for hennes offentlige rolle frem til nå, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Hennes første offisielle oppdrag utførte hun som femåring, da hun sammen med kronprinsesse Mette-Marit i 2009 møtte over tusen miljøagenter da de markerte Verdens miljødag i 2009.

I 2018 døpte prinsesse Ingrid Alexandra Norges nye forskningsskip «Kronprins Haakon». Forskningssfartøyet skal samle informasjon som skal gi oss bedre kunnskap om hvordan havet og livet i havet blir påvirket av klimaendringene.

Gradvis flere oppdrag

«Arveprinsessen» har opp igjennom årene gradvis utført flere offisielle oppdrag på vegne av kongehuset. Sommeren 2016 åpnet hun sin egen skulpturpark i Slottsparken. Frem til 2019 har prinsessen hvert år avduket flere skulpturer i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Skulpturene er laget av skolebarn fra hele landet.

— Prinsesse Ingrid Alexandra trer egentlig ikke inn i den offisielle rollen før hun er 18 år. Foreldrene har vært veldig opptatt av at hun skal leve et relativt skjermet liv frem til da, så som 16-åring får hun lov til å være som ungdom flest i stor grad, sier Caroline Vagle.