Rekker pelsdyrbøndene en hjelpende hånd

De viser til hvordan flere politikere har tatt til orde for at erstatningsordningen burde følge såkalte «ekspropriasjonsrettslige prinsipper».

Dyrevernalliansen mener det vil kunne gjøre kompensasjonen kunstig høy. De stiller seg også kritisk til begrepet «full erstatning», som de mener fremstår som uklar.

– Næringen viser gjerne til verditakster på pelsdyrfarmene, men disse tar i liten grad hensyn til at pelsdyroppdrettere har hatt svært lav inntjening de siste årene som følge av en nedgang i det globale pelsmarkedet. Regnskap fra tidligere år viser også at mange oppdrettere hadde røde tall før avviklingen ble vedtatt, sier Kleveland.

Seier for Venstre

Det var i juni i fjor at forbudet mot oppdrett av pelsdyr innen 2025 ble vedtatt.

Det skjedde etter at Venstre fikk gjennomslag under regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavolden.

Både Erna Solberg og Siv Jensen uttalte den gang at avviklingen av næringen var blant de vanskeligste sakene å svelge.

Heller ikke KrF ønsket et forbud mot pelsdyroppdrett.

Etter vedtaket sendte regjeringen et forslag til erstatninger ut på høring og i desember kom den endelige forskriften.

Den har møtt massive protester, både fra pelsdyroppdretterne og fra flere partier på Stortinget, som mener bøndene får igjen for lite.

FARM: Rogaland er én av fylkene hvor mange av pelsdyrbøndene holder til. Her fra Jan Ove Horpestads minkfarm på Jæren. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Gir håp

Senterpartiet og pelsdyrbøndene venter nå at Frps regjerings-exit vil gi dem drahjelpen de trenger.

– Dette gir håp om at vi kan få med oss Ap og Frp. Det vil ikke hindre at næringen blir nedlagt – det får Frp og de gjenværende partiene i regjeringen ta ansvar for, men vi kan sørge for at bøndene får full erstatning, sier Pollestad.

Avisa Nationen skriver at det kan bli aktuelt for Arbeiderpartiet å reforhandle kompensasjonsordningen. På tross av at partiet er for nedleggelse av næringen, stemte de imot gjennomføringen fordi de mente erstatningsordningen ikke holdt mål.

Representantforslaget skal behandles i næringskomiteen og i Stortinget, henholdsvis 4. og 11. februar.

– Seig og pinefull affære

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) har ved flere anledninger uttalt at hun har forholdt seg til, og fulgt opp vedtaket som ble gjort i Stortinget i juni etter punkt og prikke.

I et intervju med TV 2 i forrige måned viste hun også til at vedtaket på Stortinget åpner for å gi ekstra kompensasjon for dem som kommer urimelig dårlig ut.

Wormdal forteller at næringen er skadet av det hun omtaler som en seig og pinefull affære. Denne ukens utvikling har skapt optimisme.

– Situasjonen nå gir håp til de 200 norske familiene som blir fratatt livsgrunnlaget og generasjonsverdier, sier hun.