Christer Falck, som er plateprodusent, tidligere fotomodell, forlagseier og forfatter, er mest kjent som programleder for den tidligere reality TV-serien Robinsonekspedisjonen.

Han har lenge vært åpen om at moren har vært alvorlig syk, med den kroniske hjernesykdommen Alzheimers.

– Det er utrolig trist. Det er en sånn sykdom som man ikke kan gjøre noenting med. Hadde det vært kreft, så kunne man håpe at hun skulle bli frisk. Men dette er bare å se et menneske som blir borte litt og litt. Og det er ikke noe kult når det er mennesker som man er skikkelig glad i. Det er noe skikkelig dritt, sa Falck i programmet «Skogheim flytter inn» på TV 2.

Natt til tirsdag døde Falcks mor.

Falck har delt nyheten på sin Instagram-profil og Facebook-side, hvor han forteller at han fikk holde rundt moren da hun pustet ut for siste gang.

«Min snille, vakre, morsomme, rettferdige, bollebakende, annenstemmesyngende mamma gikk bort i natt etter over 15 år med Alzheimers. 20% av livet ditt har du vandret, sittet og til slutt ligget deg gjennom denne forvirrende tåka. Det var godt å holde rundt deg mens du pustet ut for siste gang. Takk for alt, mamma.»