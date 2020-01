Magnus Abelvik Rød kommer ikke til å spille mer i håndball-EM etter bruddet i foten han pådro seg i søndagens kamp mot Sverige.

Tirsdag ble målvakt Espen Christensen meldt inn som høyrebackens erstatter.

Da den norske EM-troppen ble redusert fra 18 til 16 spillere like før åpningskampen mot Bosnia-Hercegovina, var Christensen og William Aar de to spillerne som ble vraket.

Christensen var en del av VM-troppen i fjor. Minden-målvakten har fått 105 kamper for Norge siden debuten tilbake i juli 2012.

– Jeg vil tro at Christian Berge tar en som allerede er inne for å beholde freden og roen i troppen, for det kunne skapt litt røre å hente inn noen utenforstående. Da blir hverdagen den samme som den har vært, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Kristian Sæverås har vært keeperen bak Torbjørn Bergerud så langt i EM.

– Jeg tror ikke det er kritikk mot noen av de som har sått, for Torbjørn Bergerud har stått flere gode kamper, men han fyller den ledige plassen i gjengen med en som allerede kjenner rutinene, sier Svele.

Abelvik Rød fortsetter på tribunen

Med Christensen inn gjør landslagssjef Christian Berge sin første endring på den norske troppen under mesterskapet.

Med Abelvik Rød ute og ingen direkte erstatter hentet inn hviler det nå et større ansvar på Harald Reinkind og Eivind Tangen i samme posisjon.

– Nå hadde ikke Reinkind en veldig god dag mot Sverige, men han har vært solid i de andre kampene og gjennom høsten for Kiel, så han og Eivind Tangen har kapasiteten til å levere, men det er en strek i regningen for et norsk lag at Abelvik Rød er ute, sier Bent Svele.

Magnus Abelvik Rød skriver for øvrig på Instagram mandag at han kommer til å følge lagkameratene resten av mesterskapet fra tribunen.

Norge kan sikre semifinale

Norge har hatt en perfekt start på EM så langt med seier i fem av fem kamper. Håndballgutta står med seks poeng i hovedrunden, og med seier over Island tirsdag kveld er billetten til semifinalen i Stockholm sikret.

Bare ett døgn senere spilles det som kan bli en gruppefinale mot Slovenia.

Det er allerede klart at Kroatia og Spania kommer inn i semifinalen fra den andre hovedrundene. De to møtes i en gruppefinale onsdag ettermiddag.