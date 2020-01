Tirsdag forrige uke skrev The New York Times

at de kunne verifisere opptak som viser at to missiler traff Ukraine International Airlines' flight 752 tidligere i januar.

De to missilene ble avfyrt fra en iransk militærbase om lag 13 kilometer fra flyet.

Iran har tidligere innrømmet å ha skutt ned flyet, men tirsdag morgen bekrefter de at det dreide seg om to missiler, det melder AFP.