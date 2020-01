– Det er ingen sjanse. Absolutt sjanseløst, har Jürgen Klopp tidligere sagt om å hente Kylian Mbappé til Liverpool.

PSG-spilleren er kanskje for dyr for Liverpool, men 21-åringen følger nøye med på hva Merseyside-laget har gjort denne sesongen.

– Det Liverpool gjør for øyeblikket er helt utrolig. De er som en maskin. De har funnet en rytme og vil bare spille hele tiden. Man tenker det er enkelt når man ser på, men det er ikke enkelt. Guttene er fokuserte, sier Mbappé til BBC, før han avslutter:

– Det er et veldig godt lag med en veldig god manager.

Til tross for flørting på en nivå som ville gjort flere Love Island-deltakere flaue, er det lite som tyder på at Mbappé havner i Liverpool med det første. Da er sjansene større for at Timo Werner kommer inn portene. Han skal være Liverpool hovedmål, skriver Bild.

Inter vil gjerne ha Christian Eriksen i januarvinduet, men da må italienerne bla opp knapt 200 millioner kroner skriver Daily Mail. Inter er villige til å strekke seg til 150 millioner kroner, hevder The Guardian.

Manchester United vil prøve seg med et bud på 500 millioner kroner for Lyons franske spiss Moussa Dembele, skriver Manchester Evening News og henviser til Foot Mercato. Nylig ble det klart at Marcus Rashford er ute i lang tid med brudd i ryggen.

En annen mann på flyttefot er Edinson Cavani, men han vil bli en dyr mann for Ole Gunnar Solskjær. Rundt 290 millioner kroner vil Cavani koste hevder Manchester Evening News. Spissen fra Uruguay har et halvt år igjen av kontrakten, så PSG er neppe interesserte i å låne ham ut.

Sporting-assistent Emanuel Ferro heller kaldt vann i årene på de som trodde det bare gjenstod detaljer før Bruno Fernandes var Manchester-klar. Ferro mener Fernandes ikke tenker på en overgang nå i januar, skriver A Bola.

Om Fernandes skulle glippe, er Inters Matias Vecino er godt alternativ. Vecino er i kikkerten til Manchester United, skriver Sky Italia.

Crystal Palace-ving Wilfried Zaha har gitt beskjed om at han er villig til å bli i klubben ut sesongen. Ingen klubber har foreløpig vært villig til å legge 930 millioner kroner på bordet for Zaha.

Everton har takket nei til to tilbud på stopperen Mason Holgate. Newcastle United, Bournemouth og Sheffield United har vist interesse for Holgate, hevder Football Insider.