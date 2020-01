Prinsen gikk om bord i et fly til Vancouver mandag kveld. Like før hadde han deltatt på et møte med britiske og afrikanske investorer i London.



Det var ventet å være prins Harrys siste offisielle oppdrag som arbeidende medlem av kongefamilien, skriver Daily Telegraph.



Symbolsk



Avisen beskriver reisen som symbolsk siden den kommer bare to dager etter at Buckingham Palace i en kunngjøring meddelte at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal bruke tittelen «kongelig høyhet».



Harry droppet middagen med de besøkende afrikanske lederne på Buckingham Palace for å ikke overskygge broren William, som var vert for arrangementet, skriver Daily Mail.



Avisen viser også bilder av Meghan som går tur med parets sønn og to hunder utenfor hjemmet i Vancouver.



– Ikke annet valg



Meghan og Harry kunngjorde 8. januar at de ønsker seg mer uavhengighet uten kongelige plikter, og at de vil veksle på å bo mellom Storbritannia og Canada. Årsaken er den voldsomme og til tider svært negative oppmerksomheten fra britisk presse.

I en tale søndag til stiftelsen Sentebale sa Harry at de ikke følte de hadde noe annet valg enn å gi opp sin kongelige posisjon og plikter.

Harry, som fortsatt er den sjette i arverekkefølgen til den britiske tronen, hadde mandag et 20 minutter langt uformelt møte med statsminister Boris Johnson.

Johnson sier hele landet ønsker Harry and Meghan alt godt i framtiden.