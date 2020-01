Klokka 01.01 natt til tirsdag fikk politiet inn melding om en trafikkulykke i Rogalandsgata i Haugesund, da en bil hadde kjørt inn i en mur.

Ifølge politiet er bilen totalvraket, og alle airbager var utløst.

– Vi fikk melding om at én person lå på bakken, og at to personer var delvis oppegående, sier operasjonsleder Jøran Solheim til TV 2.

Alle tre i bilen er 16 år gamle.

– Vi har vært i kontakt med førerens mor. Han hadde opplyst om at han skulle legge seg. Det skjedde ikke. Istedenfor har han tyvlånt bilen sammen med to kompiser, sier operasjonslederen.

Alle tre i bilen ble sendt til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent.