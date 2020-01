Dette skriver Nrk.

I mandagens Debatten er Jonas Gahr Støre (Ap) kritisk til regjeringens tilbakeholdenhet i å dele opplysninger om bakgrunnen for at hele saken – at en fem år gammel gutt skal være dødssyk.

På spørsmål om kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kan bekrefte at den fem år gamle gutten er syk, svarer Sanner og viser til at det er taushetsbelagt informasjon.

– Jeg mener regjeringen har en utfordring, fordi jeg synes Jan Tore Sanner er altfor uklar i å gi svar på realitetene i denne saken. Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sier Støre til Nrk.

– Alvorlig syk

Frp-leder Siv Jensen kunngjorde mandag at partiet går ut av regjeringen.

Dette skjedde etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

Lørdag ankom kvinnen Norge sammen med sine barn.

– Vi har hele tiden ment at det var ekstra viktig å få denne familien hjem, fordi den fem år gamle gutten var alvorlig syk og man mistenkte diagnosen cystisk fibrose, sa kvinnens advokat Nils Christian Nordhus søndag.

Dilemma

Høyre ønsket heller ikke i utgangspunktet å hente hjem barnets mor til Norge, uttalte statsministeren mandag. Men andre løsninger var ikke mulig.

– Da ble vårt dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor eller risikere at en norsk syk femårig gutt skulle dø? Satt opp mot hverandre valgte vi å jobbe for å få gutten hjem, trygge på at mor ble straffeforfulgt og pågrepet når hun kom til Norge, sa Solberg.

Etter det TV 2 erfarer møtte begge barna begge besteforeldre sine i helga.