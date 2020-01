Nekter straffskyld – flere av de fornærmede jobbet for ham

Mannen i 50-årene var iført en mørkeblå skjorte da han ankom sal 207 i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Han svarte klart nei på spørsmål om straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Mannen er tiltalt for ni voldtekter av åtte forskjellige kvinner i tidsrommet 2005 til 2014.

Statsadvokat Trude Antonsen startet rettssaken med sitt innledningsforedrag.

– Denne saken handler om flere forhold av såkalte sovevoldtekter, altså tilfeller der kvinnene ikke har vært i stand til å motsette seg handlingen, sier Antonsen.

Kulturtopp

Antonsen understreker at mannen har vært en sentral aktør i medie- og utelivsbransjen i mange år.

– Flere av de fornærmede har vært en del av miljøet rundt ham, og flere av dem har jobbet for ham. Han har vært en del av et miljø med seksuell stemning, med mye rus og alkohol, sier Antonsen.

Forholdene skal ha skjedd i perioden 2005 til 2014. Fordi sakene ble anmeldt en stund etter at de skjedde, er det ikke mye fysiske bevis i saken.

– Det viktigste beviset slik påtalemyndigheten ser det, er de fornærmedes forklaringer, og eventuelle likheter i disse, sier Antonsen.

Antonsen forteller også at tiltalte selv har kommet med flere forklaringer på hvorfor kvinnene har anmeldt ham for voldtekt. Han har laget egne mapper på de forskjellige fornærmede, og har omfattende dokumentasjon han ønsker legge fram i retten, blant annet i form av bilder og chatte-logger.

– I avhør har den tiltalte mannen nevnt flere ulike teorier om hva som kan være motiv for hvorfor de fornærmede har forklart seg falskt om ham, deriblant sjalusi, hevn, at de gjennomfører en mobbekampanje og ryktespredning mot ham, at de er påvirket av hverandre, av media eller av metoo-kampanjen, og at de har falske minner fra det som skjedde. Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn, til å være en overgriper, sier Antonsen.

FORSVARER: Forsvarer Elisabeth Myhre (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i retten da rettssaken startet tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Sammenheng med #metoo

Mannens forsvarer Elisabeth Myhre bekrefter at miljøet rundt mannen har vært seksualisert.

– Det var også et hardtarbeidende miljø der det ble skapt mange muligheter og mye kultur, sier Myhre under sitt innledningsforedrag.

Hun understreker at dommerne må huske at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevis.

– Alt som er skrevet i media skal ikke påvirke det som skjer her i retten. Det vil bli lagt fram omfattende dokumentasjon, og det er denne retten skal ta stilling til, sier hun.