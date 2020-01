Tidenens skogbranner ble etterfulgt av gigantflom, monsterhagl og sandstorm

I flere måneder har brannene i Australia toppet nyhetene verden over. Både mennesker og dyr har hatt et desperat ønske om regn for å slukke de massive brannene.

Nå kan landet ha fått mer enn de ønsket seg. Siden forrige uke har landet blitt rammet av flom, sandstormer og hagl så store som golfballer.

Seniormeteorolog Vijay Sarathy Alaham ved StormGeos kontor i Dubai forteller at været slår ut i en større skala enn tidligere, og at det kreves mye mer menneskelig arbeid for å bevare naturen.

– Det hender at land over hele verden opplever haglstormer i sommerstiden, og Australia er intet unntak. Men i noen av de sørlige statene var det i år et helt nytt fenomen når haglsteiner på størrelse med golfballer ramponerte byer, forteller Seniormeteorolog Vijay Sarathy Alaham til TV 2.

– Gigantiske haglsteiner

Nabostatene på østkysten i Australia, Victoria og New South Wales, ble rammet av både styrtregn og hagl i helgen som var.

Ifølge The Guardian mottok nødetatene i Victoria 1453 nødmeldinger fra søndag morgen til søndag kveld. Mer enn 1000 av meldingene var på grunn av skader på bygg.

I Canberra regnet det hagl så store som golfballer, som ramponerte biler og krasjet gjennom tak.

People take shelter from golf ball-sized hail stones, as an intense storm batters Canberra. https://t.co/pReqDy17qd pic.twitter.com/MGHEuuiZYM — ABC News (@ABC) January 20, 2020

Det statlige meteorologiske instituttet gikk i forkant ut med en advarsel om stormen som var på vei mot både Canberra og Queanbeyan.

– Det er sannsynlig med skadelige, lokalt ødeleggende vinder, store, muligens gigantiske haglsteiner og kraftig nedbør som kan føre til oversvømmelse, advarte meteorologene.

Etter stormen har is dekket gatene, noe som står i sterk kontrast til den ekstreme heten som la seg som et teppe for kun noen uker siden.

Mye nedbør

Torsdag forrige uke ble over 30 branner raskt slukket i delstatene New South Wales og Queensland av enorme nedbørsmengder.

I Gold Coast falt det tre ganger så mye regn iløpet av 12 timer som det gjennomsnittlig gjør i løpet av en hel måned, ifølge avisen Gold Coast Bulletin.

Området Carrara ble hardest rammet hvor det falt drøye 300 millimeter regn fra fredag til lørdag. Bilder fra byen viser oversvømte gater, flere av innbyggerne har byttet ut bilen med båt for å ta seg frem.

Til tross for de store oversvømmelsene er derimot ikke alle brannene slukket, og landet er kun halvveis i årets tørkesesong.

– Nytt fenomen

Som en konsekvens av nedbøren og stormene i området, kom det også gigantiske sandstormer rullende inn over New South Wales søndag.