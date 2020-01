Etter at de norske og svenske EM-stjernene hadde gått av banen i Malmö Arena var det Tobias på to og et halvt år som fikk skinne.

Med pappa Harald Reinkind som målvakt fikk lille Tobias satt noen baller i mål til jubel fra mange av tilskuerne som var igjen.

– Man skal tidlig krøkes, så han er godt i gang. Han synes det er veldig gøy å komme utpå og spille litt etter kampen, så jeg må prøve å lære ham å skyte med venstre også, sier Reinkind med et smil til TV 2.

– Og han er allerede en publikumsyndling?

– Det får vi se på, men det er gøy at han får leke litt med ballen på banen, sier Reinkind.

– Han trengte ikke mange prosentene

Det er ikke første gang Reinkind tar med seg sønnen ut på banen etter kamp. Denne gangen fant det veien til Twitter, der det også ble påpekt at sønnen hadde bedre treffprosent enn pappa.

– Det skulle ikke så mye til. Han trengte ikke mange prosentene, men det var en morsom greie. Jeg må bare ta det med et smil, sier Reinkind.

Kiel-spilleren bommet på samtlige fire skudd og fikk tre på børsen til TV 2.

– Jeg hadde en grei følelsen foruten at skuddene ikke satt. Jeg kom til gode sjanser jeg burde ha satt i mål. Det hjelper på godfølelsen å sette sjansene i stedet for å stå med null på fire, men sånn er det. Det viste bredde at Eivind (Tangen) kom inn og gjorde det bra. Vi støtter hverandre, sier Reinkind.

En som tar videoen med både smil og latter er Norges landslagskaptein.

– Jeg måtte sende den videoen til ham, og han tok det med et smil. Det er såpass takhøyde i spillergruppen at vi kan kødde med hverandre, sier Kristian Bjørnsen til TV 2.

Kobler av med familien

Harald Reinkind har familien tilstede på store deler av mesterskapet.

– Det er veldig fint. Har jeg én time eller to fri og får fri til å treffe dem, så er det veldig deilig å kunne koble av og tenke på noe annet, sier han.

Nå venter et enda større ansvar på Reinkind etter at Magnus Abelvik Rød fikk konstatert brudd i foten og mister resten av mesterskapet.

– Nå hadde ikke Reinkind en veldig god dag mot Sverige, men han har vært solid i de andre kampene og gjennom høsten for Kiel, så han og Eivind Tangen har kapasiteten til å levere, men det er en strek i regningen for et norsk lag at Abelvik Rød er ute, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge tar seg til semifinale med seie over Island tirsdag kveld. Ett døgn senere går det som kan bli gruppefinalen mot Slovenia.