Klokken 13.30 gikk Siv Jensen på talerstolen i Frp sine lokaler i Oslo.

Der annonserte hun at Frp går ut av regjeringen. Det skjedde etter at de tre andre partiene besluttet å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn.

Akkurat da var justisminister Jøran Kallmyr på jobb og besøk i en flyktningeleir i Rwanda.

– Spesiell situasjon

Da TV 2 møter Kallmyr, er det kun få minutter siden han ble gjort kjent med Frps beslutning.

– Det er en spesiell situasjon, men sånn er det. Jeg vet ikke alt det praktiske rundt dette, men er helt enig i konklusjonen. Frp får mer ut av være utenfor regjeringen, sier Kallmyr til TV 2.

Han har vært justisminister i drøye ti måneder. Kallmyr sier at han var forberedt på det meste da han takket ja til jobben.

– Erfaringen tilsier at det skulle vært mye kortere. Som minister så jobber man for evigheten, men også for at hver dag kan være den siste. Jeg har fokusert på mine arbeidsoppgaver, og det har jeg gjort helt frem til jeg snakket med dere, sier statsråden.

– Ikke riktig

Kallmyr er usikker på hva som skjer videre med programmet i Rwanda, men mener selv at det ikke blir riktig å fortsette turen i det afrikanske landet.

– Nå må jeg komme meg tilbake til hotellet og få internettkommunikasjon, slik at jeg kan orientere meg om hva jeg skal og ikke skal gjøre i tiden fremover, sier han.

Det er foreløpig ikke kjent når Frp offisielt vil tre ut av regjeringen. TV 2 er kjent med at Frp vil møte statsminister Erna Solberg for å avklare veien videre.