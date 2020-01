Tomatketsjup er et av verdens mest populære matprodukt, og omfavnes av store som små.

Opprinnelig var ketsjup en fiskesaus fra Asia. Denne sausen ble fraktet fra Asia til Europa på 1700-tallet av engelske og nederlandske sjøfolk. I USA dukket tomatketsjupen opp i en kokebok i 1801. Etter hvert utviklet Heinz Company varianten som vi spiser i dag.

Men hvilken smaker egentlig best – Idun eller Heinz tomatketchup?

Stor smakstest

Selv om Heinz har stort fotfeste over hele verden, er det Idun som er den regjerende ketsjup-kongen i Norge.

Og nå skal det endelig avgjøres: Hvem er best - vår egen norske Idun, eller er det amerikanske Heinz?

På Storo Storsenter i Oslo ble 100 personer satt på prøve. Folk fikk smake på begge ketsjupene, men de fikk ikke vite hvilke produkter de smakte på.

Knepen seier

Smakstesten ble utført som en blindtest der folket smakte og valgte sin favoritt av 1 eller 2, henholdsvis Idun og Heinz. For enkelte var det vrient å skille de to ketsjupene på smak, men for mange var det en enkel sak å peke ut sin favoritt.

– Det er denne vi har hjemme. Jeg likte nummer 2 best, sier en av de deltakende.

– Denne var god og passe søt, sier en annen som gikk for nummer 1.

Resultatet er ganske likt mellom Idun og Heinz. Men det er Heinz som får flest stemmer og stikker av med en knepen seier i vår smakstest.

Resultat: Idun: 45 stemmer Heinz: 55 stemmer

– Relativt likt

– Begge disse ketchupene er veldig populære og av god kvalitet. Her ble det relativt likt løp. Basert på forbrukernes ønsker, har vi i flere år jobbet med å få ned både sukker- og saltinnholdet. Idun tomatketchup har også så mye som 80 prosent tomater. Det er det høyeste tomatinnholdet på markedet. Dette kommer naturlig nok ikke frem i en slik blindtest, sier Victor Rolfsnes, produktsjef hos Idun Tomatketchup.