Foran et stort pressekorps ler Sander Sagosen når en dansk journalist drar frem et bilde av trønderen fra tiden i Aalborg.

– Jeg trener, jo. Jeg prøver jo hele tiden å bli sterkere og bedre, og jeg vet at jeg at det kreves mye fysikk for å være med det i dette gamet. Du får mye juling og du går mye juling, så jeg prøver hele tiden å være best mulig fysisk til enhver tid, sier Sagosen.

Den norske PSG-stjernen forteller at han er 15 kilo tyngre nå enn da han forlot Norge og Haslum i 2014 for spill i Aalborg. Sagosen har gått opp fra 85 til 100 kilo i utlandet.

– Jeg føler jeg har tatt steget med flere kilo, og med det siste steget på fysikken er jeg nå der jeg jeg vil være. Nå er det en ny situasjon der det handler mest om hele tiden å «refreshe» og være «fittest» mulig, og den ekstra styrkeøkten gjør deg ikke sterkere, men «fittere» og gjør at musklene blir restituert kjappere. Nå er jeg på et nivå jeg er komfortabel med, sier Sagosen.

Brukte skadeperiode «ekstremt bra»

Trønderen var en periode i fjor høst ute med skade.

– Jeg tar nye steg hele tiden, og jeg fikk dessverre en skadepause i høst, men jeg fikk brukt den ekstremt bra. Jeg jobbet én uke med Harald Markussen (fysioterapeut) i Norge og tre uker i Paris med en personlig trener. Da fikk jeg lagt på litt. Det er kjedelig å se på, men jeg fikk brukt den perioden ekstremt godt. Jeg følte jeg fikk tatt steg og det gikk litt lettere, så fortsatte jeg å bygge på. Jeg fikk brukt jula godt og fikk trent litt, sier Sagosen.

Sagosen har vært EMs store spiller for et norsk lag som er klar for semifinale med seier over Island tirsdag. Onsdag kan det bli gruppefinale mot Slovenia.

– Jeg føler at jeg utvikler meg hele tiden, og jeg har aldri vært en bedre håndballspiller enn jeg er per dags dato, sier Sagosen.

Inspireres av Warholm

Håndballguttas mål for EM er å vinne gull. Så langt har de kanskje sett ut som den klareste favoritten, noe også Sverige-stjernen Jim Gottfridsson sa.

– Jeg har en sult i dette mesterskapet og jeg angriper hele tiden. Jeg blir aldri fornøyd. Selvfølgelig går det på skinner, jeg spiller bra og vi gjør det bra som lag, men det som er deilig med denne gruppen er at den ikke er fornøyd med å ha vunnet fem av fem til nå. Vi skal ha sju av sju når vi er ferdige med gruppespillet, og så skal vi ha ni av ni når vi er ferdige med mesterskapet. Det er en herlig gruppe og kultur her, sier Sagosen.

Sagosen lar seg ikke bare inspirere av lagkameratene.

– Jeg ser hvordan Karsten Warholm og treneren (Leif Olav Alnes) jobber med å ufarliggjøre det med idrettsprestasjoner. Vi er veldig privilegerte som får være her, spille håndball og være stolte over å få representere Norge, men i bunn og grunn er det ikke så farlig å spille en dårlig kamp. Det handler om å kose seg og ha det morsomt. Det er da man spiller alltid best, sier han.