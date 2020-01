Seks dager etter at nyheten om at regjeringen henter hjem en terrorsiktet mor og hennes to barn, forsøkte en offensiv Siv Jensen å ta regi på Frps exit fra den borgerlige regjeringen.

Det har flere ganger gått en kule varmt i det borgerlige samarbeidet de siste seks og et halvt årene. Det har vært ultimatumer og gjentatte trusler om regjeringskrise, men de har alltid funnet en vei rundt de vanskelige sakene. Derfor var det nok mange av oss som ikke helt tok de første kravene om at Frp måtte ut av regjering på alvor. Kraften i Frp-raseriet over at Norge henter hjem en terrorsiktet småbarnsmor har overrasket mange. Det kan se ut som Frp-raseriet har overrasket Siv Jensen også.

På den historiske pressekonferansen på Frps partikontor, ble Siv Jensen tydelig provosert da jeg spurte om hun ikke hun undervurderte egen partiorganisasjon i denne saken. Men det er nettopp slik det fremstår.

Bare så det er sagt, denne saken har vært vanskelig å håndtere for Siv Jensen. Hun ble plassert i en krevende situasjon av statsministeren da hun i oktober i fjor ble informert om at regjeringen ville forsøke å få både den terrorsiktede moren og hennes to barn hjem til Norge. Frp var overkjørt. De kunne ikke en gang protestere offentlig, fordi det kunne sette både moren, ungene og norsk personells liv i fare.

Siv Jensen allierer seg med en liten krets, deriblant nestleder Sylvi Listhaug og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim. Et smart trekk. Det de ble enige om, så vi utspille seg den tirsdagen regjeringen offentliggjorde at den terrorsiktede moren og hennes barn nå var på vei til Norge.

Kort oppsummert: Frp protesterer høylydt, tar dissens, krever flere gjennomslag, men velger å bli sittende i regjering. Det kom ingen signaler om noen regjerings-exit fra partiledelsen de første dagene. Tvert imot.

«Jeg tror jeg kan være så tydelig å si at Frp forventer tydelige gjennomslag i regjeringen fremover», sa Listhaug til TV 2 samme dag som beslutningen ble kjent.

«Ingen IS-kvinne skal få presse FrP ut av regjering», sa Jon Helgheim i en pressemelding lagt ut på partiets hjemmeside. Lik og del!

Frps stortingsrepresentanter reagerte sterkt på regjeringens beslutning, men Siv Jensen hadde planen klar. De skulle stille en rekke krav til statsminister Erna Solberg om politiske gjennomslag for å kompensere Frp.

Men på ett tidspunkt endrer partiet strategi. For Frp leverer ikke inn en slik kravliste likevel. Det er ikke noe vits. Frp ønsker å gå ut av regjering.

Det fremstår ikke som at det var Siv Jensen som satte kursen ut av regjering og at partiet hennes fulgte etter. Det virker mer som om det var partigrasrota som marsjerte ut av det borgerlige regjeringsprosjektet. Siv Jensen måtte skynde seg foran for å ta ledelsen.