Elbilene har gått sin seiersang i det norske nybilmarkedet de siste årene. I 2020 er det ventet at de for første gang passerer 50 prosent av det totale nybilsalget her hjemme.

Til sammen ruller det godt over 250.000 elektriske biler på norske veier. Og i bruktmarkedet har det etter hvert blitt et bra utvalg av biler å velge mellom.

Her var markedet lenge i ubalanse. Det var mangel på biler – og svært mange som ville ha brukt elbil. Og da gikk det som det måtte gå:

– Ja, prisene var lenge kunstig høye. Elbilene holdt seg svært godt i verdi. Vi hadde også mange eksempler på at brukte elbiler var dyrere enn nye. De som var så heldig å få tak i de mest attraktive modellene, kunne snu seg kjapt og legge dem ut i bruktmarkedet. Og her betalte folk overpris for å slippe og vente, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Første generasjon elbiler

– Men slik er det ikke lenger?

– Nei, markedet har endret seg kraftig de siste 6-8 månedene. Nedkjølingen startet på våren/sommeren i fjor og har egentlig bare fortsatt. Det er mye hyggeligere å være på jakt etter brukt elbil nå, enn det var tidligere, sier Benny.

Han trekker frem én faktor som er spesielt viktig her: Nemlig rekkevidden til bilene:

– Det vi litt forenklet kan kalle første generasjon elbiler, med relativt kort rekkevidde – de har havnet litt i skvisen. Her snakker vi biler som første generasjon Nissan Leaf, VW e-up og tidlig e-Golf, Kia Soul og Renault Zoe. Alle disse fikk økt rekkevidde etter en tid. Disse er klart mer attraktive enn de eldste, som går kortest.

Nå faller salget i verdens største elbil-marked

Situasjonen i bruktmarkedet for elbiler har endret seg mye de siste halve året. Foto: Scanpix.

Trend i nybilmarkedet

– Det er tydelig at rekkevidde veier svært tungt for mange som skal ha elbil. Her snakker vi biler som egner seg best til småkjøring. Men har man for eksempel lademulighet hjemme eller på jobben, vil de fortsatt kunne fungere fint som biler til all type "nær-kjøring", sier Benny.

Han peker også på at en trend i nybilmarkedet spiller inn her: Nemlig at ventelistene nå er borte på flere modeller. VW kan for eksempel levere e-Golf på kort tid. Den tidligere ganske så notoriske venteliste-bilen Opel Ampera-e kan du få "på dagen". Og et merke som Kia, som tidligere har hatt lange ventelister, forteller nå at de kan levere elbil kjapt.

– Alt dette påvirker og gjør at balansen i markedet endres, sier Benny.

Stor rekkevidde-test: Så langt går elbilene egentlig

Lenge var det ventelister på Opel Ampera-e. Nå kan du få bil omtrent på dagen. Det påvirker naturligvis også bruktmarkedet.

Ikke hoppe på den første

– Hva er ditt råd til de som tenker å kjøpe brukt elbil nå?

– Det er å kjøpe bil ut fra behov og ønsker. Grunnleggende: Hvor mye rekkevidde trenger du egentlig? Og så er det viktig å skaffe seg en oversikt på prisbildet i markedet. Noen selgere har nok litt urealistiske forventninger til hva bilene deres er verdt. Da kan det sitte langt inne å gå ned i pris. Men som kjøper skal du absolutt ikke hoppe på det første du kommer over. Sjekk priser, bruk litt tid. Da er det også gode muligheter for å gjøre et svært godt kjøp, avslutter bileksperten.

Se video: Gode råd for deg som vil ha brukt elbil