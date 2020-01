Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker.

Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt.

217 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Blant annet har viruset spredt seg til storbyene Shanghai og Beijing.

Tredobling

Antallet smittede mandag er en tredobling fra søndag.

Tre av de 217 pasientene er døde. 198 av tilfellene er registrert i Wuhan, der viruset innledningsvis ble påvist. Byen med elleve millioner innbyggere er et viktig knutepunkt for transport i Kina.

Råd ved reise Vask hendene hyppig med såpe og vann

Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde, og markeder som selger dyr og ferskvarer

Sørg for at egg og kjøtt er tilstrekkelig kokt eller stekt

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer)

Personer som utvikler tegn på lungebetennelse i løpet av de første 14 dagene etter hjemreise bør ta kontakt med lege med tanke på coronavirus

Kilde Folkehelseinstituttet

Det aktuelle fiskemarkedet er midlertidig stengt for vasking og desinfeksjon av kinesiske myndigheter, opplyser Folkehelseinstituttet.

Europeiske myndigheter har foreløpig ikke gitt reiserestriksjoner i området, og det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer riskoen for smitte for reisende til Wuhan som lav til moderat.

Reisende oppfordres til å holde seg unna besøk på matmarkeder med levende dyr.

Viruset har de siste dagene også blitt påvist i Sør-Korea, Japan og Thailand.

Viruset sammenlignes med SARS-viruset, som i 2002 og 2003 krevde 650 menneskeliv i Kina.

– Det er ekstremt viktig at utbruddet tas alvorlig og at alle gjør alt de kan for å hindre videre spredning av viruset, sa den kinesiske presidentene Xi Jinping mandag.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Frykter 1700 smittede

Europeiske forskere mener antallet smittede trolig er mye høyere en myndighetenes offisielle tall, og anslår at så mange som 1700 kan være rammet.

KILDE: En arbeider har på seg heldekkende drakt og beskyttelsesutstyr ved sjømarkedet i Wuhan i Hubei-provinsen, der det er antatt at coronaviruset først smittet mennesker. Foto: Darley Shen / Reuters / NTB scanpix

Myndighetene i Hongkong har økt innsatsen for å screene reisene fra Fastlands-Kina, blant annet med temperatursjekk.

Amerikanske myndigheter bekreftet fredag at det blir gjennomført screening av fly fra Wuhan til San Francisco og New York, samt ved flyplassen i Los Angeles.

