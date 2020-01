Skal ha fått skrekkbeskjed – to dager senere ble han skutt utenfor eget hjem

Hendelsen fant sted i Jerikoveien på Furuset i Oslo natt til 18. mai 2012.

Mannen som ble oppsøkt, var på tidspunktet en sentral person i den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys. De som stod på døra hans, tilhørte den rivaliserende Holmlia-gjengen Young Bloods.

Ingen har vedkjent seg å ha vært på stedet, og politiet vet ikke hvem som avfyrte skudd.

Totalt har åtte menn vært siktet for drapsforsøk, men statsadvokaten har kun tatt ut tiltale mot to av dem.

Den ene mannen, en 29 år gammel norsk-albaner, har i årevis vært ansett som lederen av Young Bloods. Den andre mannen er 31 år gammel og ansett som del av samme gjeng.

Beskjed via venninne

Opptakten til skyteepisoden skal ha begynt få dager i forveien. Young Bloods-medlemmene oppfattet angivelig 36-åringen som truende overfor flere personer på Holmlia, og de ble derfor enige om å oppsøke ham.

To dager før skytingen, den 15. mai, skal en venninne av 36-åringen ha blitt oppsøkt av to menn i Oslo sentrum.

De ba henne om å fortelle 36-åringen at «Holmliagjengen» lette etter ham. Holmliagjengen er et annet navn på Young Bloods, som anses for å være Norges farligste gjengmiljø.

Neste dag, 16. mai, rullet flere biler opp foran arbeidsplassen til 36-åringen, som ikke var på jobb. En mann som var til stede på arbeidsplassen, skal vitne i rettssaken. Ifølge han var mennene aggressive.

På 17. mai skal den tiltalte gjenglederen ha ringt til fornærmede.

Ifølge fornærmedes bistandsadvokat Hilde Marie Ims hadde mannen drukket noen øl da telefonen ringte. Han ble svært provosert av beskjeden han fikk, og svarte på en aggressiv måte.

– Skulle få bank

Da klokken var blitt over midnatt møtte en rekke maskerte menn opp på 36-åringens dør på Furuset. Mannen var hjemme med kjæresten sin.

– Han skulle få bank, men det skulle aldri løsnes noen skudd. Guttene forsøkte i utgangspunktet å løse dette på en fredelig måte, sier den utpekte gjenglederens forsvarer Øyvind Bratlien.

Kort tid etter at 36-åringen åpnet døra, skal det ha blitt avfyrt et varselskudd. Fornærmede hadde tatt med seg en kryddermorter som de maskerte mennene oppfattet som truende.

Ifølge bistandsadvokat Ims ble 36-åringen skutt med hagle i hoftekammen og påført knivskader i ansiktet.