Vy opplyser like før klokken 16 mandag at Asker-Nordagutu er stengt for togtrafikk, på grunn av signalfeil.

Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

Bane NOR jobber med å rette feilen. Men de vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

De berørte linjene:

L12, L13, R10 og R11: Busspendel mellom Asker og Drammen.

Linje L14: innstilles Skøyen - Asker.

Bergensbanens regiontog erstattes med buss.

Ved 16.15-tiden er signalfeilene rettet og togene kjører igjen. Men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil de er i normal drift.