Så mye går Siv Jensen ned i lønn

Syv statsråder

Det er ikke kjent når Frp offisielt vil forlate regjeringen, men TV 2 er kjent med at Frp skal ha møter med statsministeren for å planlegge veien videre.

Like før jul fikk tidligere olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) avskjed i nåde, og Sylvi Listhaug (Frp) overtok ministerposten. Samtidig ble Terje Søviknes (Frp) ny eldre- og folkehelseminister. Søviknes gikk av som olje- og energiminister i august 2018.

De to har i skrivende stund vært i sine ministerposter i 33 dager, og må om kort tid gi fra seg nøkkelen til en ny statsråd.

– Det er ikke god moral å hente hjem en kvinne som frivillig har forlatt landet, og som hater det vi står for, sa Listhaug til TV 2.

Søviknes sa det alltid er krevende å ta den type veivalg.

– Men partiledelsen har vært helt samstemt etter grundige vurderinger i helgen. Vi mener det er riktig å sette en grense, sier Søviknes til TV 2.

Uenig siden oktober

Under pressekonferansen mandag begrunnet Siv Jensen valget om å trekke Frp ut av regjering.

Hun påpekte at det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen videre.

Partilederen sa at saken hvor de tre andre partiene hentet hjem en terrorsiktet kvinne fra Syria var saken som fikk begeret til å renne over.

– Jeg har lenge advart mot denne utviklingen, og sagt at vi er nødt til å endre arbeidsmetode for å skape mer begeistring rundt regjeringsprosjektet. Men når vi ikke lykkes med det, er det en helhetsvurdering som gjør at jeg har varslet Erna Solberg om at vi forlater regjeringen, sier partilederen.

Til TV 2 sier Siv Jensen at regjeringen har vært uenig om denne saken helt siden oktober.

– Men det har vært umulig å snakke om, i all den tid den har vært hemmelig. Dette har vært en krevende situasjon, sier partilederen.