Linnea Dale ble vi først kjent med som 16-åring i TV 2-programmet «Idol», men hun ble for alvor en kjent stemme for det norske folk som frontfigur og vokalist for bandet Donkeyboy.

Kjempehitene «Ambitions» og «Sometimes» er streamet henholdsvis 24,4 millioner og 11,5 millioner ganger på Spotify.

I 2010 vant Donkeyboy Spellemann for årets hit, årets nykommer og årets video – med Linnea i spissen. Linnea har gitt ut tre soloalbum og en EP. Albumet «Wait for the morning» i 2018 høstet gode anmeldelser, og VG trillet en sekser på terningen for den første singelen «Favourite things».

Lørdag kveld blir Linnea Dale (28) hedret på Kjærnes gård, der seks utvalgte artister tolket hennes største hits gjennom tidene.

Hva synes du om de ulike versjonene? Trill terningen under: