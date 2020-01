Mandag ble en mann varetektsfengslet i fire uker, hvorav de to første i full isolasjon, for drapet på en 34 år gammel mann på Hov i Søndre Land fredag.

Siktede erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Drapet skjedde i en institusjonsbolig for personer med rus - og psykiatrilidelser.

Tidslinje

Politiet jobber nå med å få laget en tidslinje over det som skjedde i forkant og under drapet.

– Vi begynner å få litt bedre oversikt over hendelsesforløpet enn vi har hatt tidligere, men vi er fremdeles i et tidlig stadium i etterforskningen, sier etterforsker John Eivind Melbye til TV 2.

I tillegg til mannen som er siktet for drap, er tre andre personer siktet for vold mot avdøde. Disse er ikke varetektsfengslet.

Beslag

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen av saken.

– Etterforskningen pågår fremdeles for fult. Vi har nå gjort beslag i en kniv som vi mener er drapsvåpenet, sier påtaleansvarlig Trine Hanssen til TV 2.

Det var 34 år gamle Roar Engelund som døde. Politiet har tidligere gått ut med navnet hans i samråd med hans pårørende.

Avdøde obduseres mandag, og politiet avventer nå den foreløpige obduksjonsrapporten.

– Vi kan ikke utelukke at siktelsene vil bli endret, eller at flere personer kan være involvert. Men vi mener per nå å ha kontroll på de involverte, sier Hanssen.