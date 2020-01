– Det er en god dag for landet. De borgerlige er splittet og svekket

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag informerte Siv Jensen at Frp går ut av regjeringen.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa Siv Jensen.

– Aldri vært naturlig

Reaksjonene har ikke latt vente på seg at etter at nyheten ble kjent. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier at det aldri har vært naturlig med Krf og Frp i samme regjering.

– Nå fikk vi altså en bekreftelse på dette. Ryddig at Siv Jensen også nå sier at avstanden var for stor, skriver Bondevik på Twitter.

Følg TV 2s sending i videovinduet over.

En annen som gleder seg over Frps exit er SV-leder Audun Lysbakken.

– Det gleder oss at det borgerlige samarbeidet, som har tatt Norge i feil retning, bryter sammen, sier Lysbakken.

– Desperat forsøk

Han kaller Frps beslutning om å gå ut av regjering «et desperat forsøk fra Frp på å renvaske seg for det de har vært med på i regjering, som har gjort at velgerne har snudd dem ryggen».

– Frp går ut av regjering fordi de synes synd på seg selv, slår Lysbakken fast.

Mandag ettermiddag holdt Venstre-leder Trine Skei Grande pressekonferanse.

– Jeg har full respekt for at Frp har tatt beslutningen om å forlate regjeringen. Vi vil fortsette å styre i en mindretallsregjering med Krf og Høyre under dagens plattform, sier Skei Grande.

Partilederen benyttet også muligheten til å takke Siv Jensen for et nært samarbeid gjennom mange år.

– Siv har vært en god finansminister, og en finansminister som har vært opptatt av helheten i regjeringen. Jeg ser frem til videre samarbeid, selv om rollene våre blir ganske forandret, sier Skei Grande til TV 2.

Håpet på videre samarbeid

Venstre-lederen synes det er synd at regjeringen ikke lenger har flertall, og innrømmer at hun håpet at de skulle samarbeide videre.

Skei Grande er klar på at hun har forståelse for at dette har vært en vanskelig sak for Frp.

– Men for Venstre har dette vært enkelt. Når en mor med norsk pass og hennes norske barn ber om hjelp, så skal hun få det. Dette handler om min samvittighet. Jeg vil ikke at et norsk barn med norsk pass skal dø på min vakt, men jeg har forståelse for at Frp prioriterer annerledes.

Skei Grande er i dag kulturminister. På spørsmål om hun kunne tenke seg andre oppgaver i regjeringen var hun ordknapp.