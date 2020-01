– Det blir en utrolig stor belastning

– Var det slik at han aldri mente å drepe Said?

– Det er korrekt.

Forsvareren: – Han gruer seg veldig

Ifølge Riple, har tiltalte det svært tungt i forkant av rettssaken.

– Han gruer seg veldig til å se og forklare seg overfor folk og familie han ikke har sett på lenge. Han er klar over at han kommer til å få en lengre straff, og han er fullstendig klar over at det er fetteren som er død, med de komplikasjoner det medfører for familien. Han har det ikke greit, sier Riple.

I tillegg til Circle K-drapet, er gjerningsmannen også tiltalt for trusler og vold mot sin tidligere samboer og tre andre.

Moren til Said, Alia Said Jaffar, sier sønnen lever videre i hjertet hennes. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Min klient erkjenner straffskyld for to av truslene, men ikke for vold i nære relasjoner.

Bevæpnet politi

Det blir strenge sikkerhetstiltak rundt rettssaken, og politiet kommer til å stille bevæpnet.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve sier det er en veldig alvorlig sak.

– Et drap er alltid alvorlig, og det gjelder denne også, sier Greve.

For Said sin familie, blir gjennomgangen av drapskvelden noe av det vanskeligste med rettssaken.

– Det at alt fra den kvelden vil komme opp igjen... det blir vanskelig, sier moren til Said.

Rettssaken starter i Bergen tingrett fredag 24. januar kl. 09.30, og varer til fredag 31. januar.