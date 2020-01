Islands verste mareritt

LES OGSÅ: Gudjon Valur Sigurdsson er fortsatt blant verdens 50 beste håndballspillere

41-åringen debuterte på landslaget i 1999, og har altså spilt landslagshåndball i fire tiår - 90-tallet, 00-tallet, 10-tallet og nå 20-tallet.

Sigurdsson kan skryte av å ha scoret 1870 landslagsmål. Det er en annen scoringsrekord Lazarov ikke har. Og om ikke makedoneren holder det gående i noen år til, så spørs det om ikke Sigurdsson beholder den ganske så lenge.

Island må vinne sine to siste kamper mot Norge og Sverige, men er også avhengig av at Portugal helst slår både Ungarn og Portugal også. Da lever semifinalehåpet.

Men det viktigste for islendingene er nok å komme i posisjon for OL-kvalifisering. Havner de foran to av Ungarn, Slovenia og Portugal, så får de muligheten til å kvalifisere seg for Tokyo.

For Norges del så vil seier over Island bety semifinaleplass. Får man litt hjelp av Portugal, så betyr det også en mulighet til å ta det litt med ro i den siste kampen mot Slovenia.

Jeg håper derfor at hver og en av spillerne henter frem sin «indre Kjetil Strand» og tar livet av nok en islandsk semifinaledrøm. Så får Spania og Kroatia kjempe for å møte Norge i semifinalen.