– En direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet

Den sikkerhetspolitiske utviklingen kan gjøre det krevende å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet i nordområdene i fremtiden. I en verden hvor den sterkeste i økende grad tar seg til rette, vil Norges militære evne og militære nærvær spille en viktig rolle, både for avskrekking og for å beholde politisk handlefrihet, sier forsvarssjefen.

– Vi vil alltid være avhengig av allierte for å lykkes med en balansegang i nordområdene, men uten et relevant forsvar i en realpolitisk virkelighet kan vi fort bli småstaten ingen tar hensyn til, sier Bruun-Hanssen.

– Urovekkende høy belastning

Forsvarssjefen sier at Norge trenger et forsvar som er synlig, tilgjengelig og troverdig for å sikre landets interesser og bidra til stabilitet i våre nærområder.

Det økte aktivitetsnivået hos både Russland og fra Norges allierte har i 2019 vært en kontinuerlig utfordring, sier Haakon Bruun-Hanssen.

– Bemanningsnivået er tilpasset en langt lavere fredstidsaktivitet enn det som kreves i dagens situasjon, og vi har ikke lenger fleksibilitet til å omprioritere menneskelige ressurser i organisasjonen. Dette innebærer at belastningen på våre ansatte blir urovekkende høyt. Samtidig vil jeg berømme dem for den fantastiske innsatsen de legger ned for at vi skal kunne løse våre oppgaver, sier forsvarssjefen.