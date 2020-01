– Frp er et styringsdyktig parti som bidrar til gode løsninger for folk over hele landet, sa Solberg under en pressekonferanse etter at Frp-leder Siv Jensen hadde kunngjort at partiet går ut av regjeringen.

Det skjer etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

– Jeg har respekt for at Frp har et annet standpunkt fordi dette var en vanskelig avveining, men for meg var det viktig å bidra til at gutten kom hjem til Norge, sa Solberg.

Hun takket Frp for samarbeidet siden 2013 og trakk spesielt fram partiets arbeid innen justis- og samferdselssektoren.

Utgangspunktet for saken som gjorde at samarbeidet sprakk, var at Høyre heller ikke ønsket å hente hjem barnets mor til Norge, sa statsministeren.

– Da ble vårt dilemma følgende: Hente hjem gutten med moren eller risikere at en fem år gammel gutt skulle dø, sa Solberg.

Hun sa at regjeringen ikke kunne la være å handle av hensyn til ro i regjeringen.

– Vi mente det var den riktige løsningen for denne familien og dette barnet, sa Solberg.

– Synes du Frp har overreagert i denne saken?

– Jeg respekterer at det går an å ha en annen holdning til denne saken. Så opplever jeg det Siv sier i dag, at dette kommer på toppen av andre saker. Jeg hadde håpet at de hadde valgt å bli. Kompromisser er en bra ting, sa Erna Solberg.

Siv Jensen sa at hun er utrolig stolt over det Frp har gjort i regjeringen.

– Fremskrittspartiet gikk inn i regjering fordi vi ville gjennomføre politikken vår. Men jeg har i dag varslet Erna Solberg om at Frp går ut av regjeringen, sa Siv Jensen.

Jensen sa at regjeringens politikk over tid har blitt preget av for mange grå kompromisser. Saken hvor de tre andre partiene valgte å hente hjem en terrorsiktet kvinne fra Syria var saken som fikk begeret til å renne over.

– Det river ned hele verdigrunnlaget, og det var saken som fikk begeret til å renne over. Jeg tok oss inn i regjeringen, og nå tar jeg oss ut. Vi gjør det fordi det er det eneste riktige, sa Jensen.

Frp har sittet i regjering siden Erna Solberg ble valgt som statsminister i 2013. De har per nå syv statsråder i regjeringen.