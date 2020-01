Erling Braut Haalands (19) inntreden i Borussia Dortmund og pangstarten på karrieren i Bundesliga er godt nytt for det norske Oljefondet.

Oljefondet har nemlig 1,04 prosents eierandel i den tyske storklubben ved utgangen av 2018, en beholdning på 75,5 millioner kroner, og har på papiret fått god avkastning på investeringen de siste ukene.

Da Haaland signerte for Dortmund i like før utgangen av 2019, steg aksjen 3,19 prosent den påfølgende mandagen. Det skrev Børsen. Oppgangen tilsvarte en verdiøkning på papiret på to millioner kroner.

I helgen debuterte Haaland i Bundesliga med et smell. Nærmest på egenhånd snudde han kampen som innbytter med tre scoringer i seieren over Augsburg. Dortmund vant 5-3 og mandag var det igjen oppgang på børsen.

Dortmund-aksjen steg 3,9 prosent til 8,97 euro. På det meste var aksjen oppe i 9,02 euro, skriver Finansavisen. Tirsdag stod aksjen til 8,965 euro.

Oljefondet har også eierandel på 0,52 prosent i Serie A-klubben Juventus, som blant andre har Cristiano Ronaldo på lønningslisten.