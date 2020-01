Frp forlater regjeringen: – Én sak fikk begeret til å renne over

Under en pressekonferanse mandag orienterte Frp-leder Siv Jensen om at partiet går ut av regjeringen.

Det skjer etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Siv Jensen på en pressekonferanse mandag.

– Stolt

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene.

Hun påpeker at det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen videre.

River ned verdigrunnlaget

Partilederen sa at saken hvor de tre andre partiene hentet hjem en terrorsiktet kvinne fra Syria var saken som fikk begeret til å renne over.

Til tross for at Frp går ut av regjeringen, sier Siv Jensen at de fortsatt mener Erna Solberg er den riktige personen til å lede landet.

– Jeg har lenge advart mot denne utviklingen, og sagt at vi er nødt til å endre arbeidsmetode for å skape mer begeistring rundt regjeringsprosjektet. Men når vi ikke lykkes med det, er det en helhetsvurdering som gjør at jeg har varslet Erna Solberg om at vi forlater regjeringen, sier partilederen.

Syv statsråder

Mandag morgen møtte Siv Jensen Erna Solberg til et møte på Statsministerens kontor.

Like etter dro hun videre til Frp sine kontorer i Oslo hvor det ble holdt et krisemøte med landsstyret.

Frp har sittet i regjering siden Erna Solberg ble valgt som statsminister i 2013. De har per nå syv statsråder i regjeringen.

På grunn av Frp sin avgang fra regjeringen har statsministeren besluttet å droppe den planlagte reisen til Verdens økonomiske forum i Davos.

Desperat forsøk

SV og partileder Audun Lysbakken sier at han gleder seg over Frp sin exit fra regjeringen.

– Det gleder oss at det borgerlige samarbeidet, som har tatt Norge i feil retning, bryter sammen, sier Lysbakken.

Han kaller Frps beslutning om å gå ut av regjering «et desperat forsøk fra Frp på å renvaske seg for det de har vært med på i regjering, som har gjort at velgerne har snudd dem ryggen».