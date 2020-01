Mandag ble kvinnen varetektsfengslet i fire uker. Hun undergis brev- og besøkskontroll og medieforbud i hele fengslingsperioden.

Varetektsfengslingen ble ført ved såkalt kontorforretning, som betyr at den siktede kvinnen og påtalemyndigheten samtykket til at en dommer tok stilling til fengslingsspørsmålet uten at noen av aktørene var tilstede.

Den 29 år gamle IS-siktede kvinnen ankom Norge lørdag sammen med sine barn. Hun ble pågrepet av PST på Gardermoen.

Spørsmål om grad av deltakelse

Kvinnen er siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonene IS og Jabhat al-Nusra.

Det er ikke omstridt hvorvidt kvinnen har oppholdt seg i Syria, og det er på det rene at hun har vært gift med en IS-kriger.

Det sentrale spørsmålet for påtalemyndigheten er i hvilken grad kvinnen har bidratt i en terrororganisasjon.

Oslo tingrett trekker i kjennelsen frem en dom fra Høyesterett som slår fast at «å delta er et vidt begrep som er ment å omfatte mange ulike former for bidrag til organisasjonens virksomhet. Det er de aktive bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som rammes».

Videre viser retten til en tidligere dom som har konkludert med at å gifte seg med en IS-kriger er et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, men uten å lykkes.

Regjeringskrise

Regjeringens avgjørelse om å hente hjem IS-kvinnen og hennes to barn utløste den politiske krisen som mandag ledet til at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringen.

Frp tok ut dissens som eneste parti i regjeringen da det ble vedtatt at kvinnen og hennes to barn skulle hentes hjem, fordi den ene gutten skal være svært syk.

Tidligere har det blitt forsøkt å hente hjem kun barna, men det har den 29-årige moren nektet. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF var enige om å hente hjem alle tre.

Frps partileder Siv Jensen sa mandag at avgjørelsen var «dråpen som fikk begeret til å renne over», og at det er flere saker over en lengre periode som fører til at Frp trekker seg ut av regjeringen.