Norge kan måtte klare seg uten Magnus Abelvik Rød (22) i fortsettelsen i håndball-EM.

Bakspilleren måtte ut med en skade mot Sverige søndag kveld, og mandag bekrefter pressesjef Lars Otto Bjørnland at Abelvik Rød er på sykehus for å ta nærmere undersøkelser av ankelen.

Landslagslege Thomas Torgalsen er med Abelvik Rød til sykehuset hvor det vil bli tatt både MR- og røntgen av ankelen til 22-åringen.

Da Abelvik Rød og Torgalsen kom tilbake til hotellet, gikk spilleren på krykker.

Torgalsen kommer med en uttalelse om skadeomfanget først klokken 14.30.

– Det er selvfølgelig synd at vi må ty til sånne midler. Det er aldri gøy når spillere må på undersøkelse. Jeg krysser både fingrer og tær for at han kommer helskinnet tilbake, at de ikke finner noe. Vi får bare vente og se, sier Sander Sagosen til pressen mandag.

Det er andre gang i mesterskapet at Abelvik Rød har blitt skadet. Han måtte forlate banen med en forstuet finger mot Ungarn, og etter søndagens smell var den første diagnosen en forstuing i fotrotsleddet. Nå gjenstår det å se om Norges gulljakt går med eller uten 22-åringen fra Oslo.

Etter Sverige-kampen var landslagslege Torgalsen optimistisk med tanke på at Abelvik Rød skulle være klar til kampen mot Island tirsdag.

Flensburg-stjernen slet også med en hofteskade i oppladningen til EM.

