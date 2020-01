– Det går fint. Med deg?

Ørjan Håskjold Nyland møter TV 2 Sporten med et smil. Keepernevene deler ut et fast håndtrykk.



29-åringen har lagt bak seg et 1-6-tap for Manchester City og ser fremover. Keeperen tror fortsatt at han kommer til å være førstevalget i møtet med Brighton, selv om 37 år gamle Pepe Reina er på plass på Bodymoor Heath, Aston Villas treningsanlegg. Veteranens låneopphold plaget ikke 29-åringen dagen før kamp.

– Du ser lyst på livet og fremtiden?

– Ja, det nytter ikke å ikke gjøre det. Jeg har kjempet hardt for å komme meg tilbake der jeg er nå, og jeg vet at det arbeidet ikke skal være forgjeves, sier Nyland til TV 2.

Men nordmannen måtte finne seg i å se på. Reina kom rett fra benken i AC Milan til Villas startoppstilling. Fredag ettermiddag fikk Nyland spørsmålet om hvordan han ville takle en eventuell vraking.

– Da tenker jeg at det er opp til meg å vise at de tar feil. Jeg vet at jeg har utviklet meg det siste halvåret, så jeg skal nok klare å utvikle meg det neste halve året også.

Søker råd hos landslagskollega

Siden Håskjold Nyland forlot trygge Molde i 2015 har karrièren vært en berg-og-dalbane. Fra fast plass til benken i tyske Ingolstadt. Fra fast plass til benken og senere også tribunen i Aston Villa. En tilværelse på sidelinjen er det samme landslagskeeper, Rune Almenning Jarstein, opplevde i den tyske storklubben Hertha Berlin.

KONKURRENT OG KOMPIS: Håskjold Nyland snakker ofte med landslagskollega Almenning Jarstein og utveksler erfaringer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Har dere snakket sammen i denne perioden?

– Vi er jo kolleger og kompiser. Vi har fulgt hverandre i langt tid og deler erfaringer. Det har vært fint for min del. Jeg har jo sett hans situasjon da den ikke var enkel, og han har kommet ut av det. Det samme har jeg klart, så det er jo fellestrekk der. Det handler om ikke å gi opp uansett hvor mørkt det ser ut.

– Har han vært en støtte for deg?

– Jeg tipper at vi begge har vært støttende for hverandre. Det er nyttig for meg å se hva han har gjort for å komme ut av det. Så håper jeg også han har sett litt på meg og funnet ting han har hatt nytte av. Det er sånn et team skal fungere, sier Nyland.

Følte seg ikke klar for Premier League-fotball

2019 ble langt i fra det året 29-åringen hadde sett for seg. En avrevet akilles satte Nyland ut av spill. Veien tilbake ble lang og krevende.

– Det har vært tøft å komme tilbake igjen fra skade, det er min første langtidsskade der du står utenfor og ikke får bidratt, som selvfølgelig er tøft. Da sesongen startet var nok ikke jeg klar til å stå Premier League. Jeg var ikke på det nivået jeg var før jeg ble skadet, men jeg føler nå at jeg har vist at jeg er tilbake igjen med gode kamper i liga- og FA Cup. Jeg har vist at jeg har utviklet meg og er en bedre keeper enn før jeg ble skadet, sier 29-åringen.