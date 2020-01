Playoff-oppgjøret mellom Norge og Serbia i mars er utsolgt. Det bekrefter medieansvarlig Svein Graff til TV 2.

– Den ble utsolgt i dag tidlig, forteller Graff.

– Det er utelukkende positivt. Det er 26 000 billetter som er ute. Selvfølgelig hadde vi forventninger om utsolgt kamp, men det er fortsatt over to måneder til kampen. Det er positivt at interessen er så stor. Vi har sett at den har vært jevnt stigende over tid, fortsetter han.

Graff sier at det er liten sannsynlighet for at det blir returnert billetter. Det vil i så fall bli kommunisert i god tid før kampen.

Serbia hjemme er nest siste hinder før EM i 2020. Vinneren av Serbia-Norge møter vinneren av Skottland-Israel i playoff-finale. Med to seire vil Norge gå inn i gruppe D i sommerens EM. Der venter England, Kroatia og Tsjekkia.

Men før den tid må altså Serbia slås. Kampen spilles på Ullevaal 26. mars klokken 18. Finalen spilles 31. mars, også den på Ullevaal Stadion.

– Den kommer bare noen dager etterpå, men vi håper jo det blir en realitet. Billettpriser for den kampen er ikke fastsatt. Hvis det er en gang det er viktigere enn noengang å ta en kamp av gangen, er det akkurat nå. Vi får spille Serbia-kampen først, understreker Graff.

I 2019 hadde Norge et snitt på 17 594 tilskuere på Ullevaal.