Det er britiske Mirror som mandag melder at Manchester Uniteds reservekeeper Sergio Romero (32) har krasjet bilen sin like ved lagets treningsanlegg.

Klubben bekrefter overfor avisen at Romero var involvert i krasjen, men han skal ikke ha pådratt seg noen skader i sammenstøtet.

Avisen har også et bilde av Romeros Lamborghini som står i veikanten under et autovern med tydelige skader. En Twitter-bruker har også lagt ut et bilde av Romero i veikanten med telefonen i hånden.

Romero satt på benken da United tapte 0-2 borte mot Liverpool søndag kveld.