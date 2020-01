Telialigaen er Norges e-sportliga som dekker flere grener/titler. TV 2 har siden september 2019 dekket de største internasjonale turneringene innen Counter-Strike, og har nå sikret seg rettighetene til den nasjonale ligaen.

Det er den øverste divisjonen i Counter-Strike som vil bli direktesendt på TV 2 Sumo, hvor vi serverer ukens kamp gjennom ligaspillet. Det er ni ordinære runder i ligaen, som bestemmer hvilke fire lag som kommer videre til sluttspillet senere i høst.

Hele sluttspillet vil også bli sendt på TV 2 Sumo.



Første kamp sendes 27. januar klokken 19.55, hvor Riddle Esports og regjerende norgesmester Apeks skal kjempe om de første poengene. Kampen mellom Nordavind DNB og Riddle Esports ser du til samme tid den 3. februar.

— Enorme forventninger til kommende sesong

Leon Andor Karlsen er hovedkommentator for Counter-Strike i Telialigaen og har derfor fulgt de siste fem sesongene tett. Han er veldig spent på årets sesong.

Leon Andor Karlsen i aksjon for Telialigaen.

Foto: Sindre Stien/Telialigaen

— Jeg har enorme forventninger til kommende sesong og tror vi bli servert mange spennende kamper, sier han.

De fire lagene med mest poeng etter endt ligaspill sikrer seg billett til sluttspillet. Karlsen tror det er åpent om andre-, tredje- og fjerdeplassen i år

— Apeks er en soleklar ener, så vil det bli kamp om de tre andre plassene. Jeg tror vi kommer til å se Bifrost, Riddle og Nordavind som de tre andre til sluttspillet.

Karlsen er fornøyd med at TV 2 har sikret seg rettighetene til Telialigaen, og mener det er med på å øke seriøsiteten rundt e-sport.

— Det er kjempeviktig og ikke minst utrolig positivt at TV 2 skal være med å dekke Telialigaen fremover. TV 2 satser på noe som betyr utrolig mye for mange unge mennesker. Det øker seriøsiteten rundt ligaen med et så stort mediehus i ryggen.

Dette er lagene som kjemper om tittelen Apeks

Bitfix Gaming

Celestial Gaming

Bifrost

Nordavind DNB

Oslo Lions EK

Reapers

Riddle Esports

STB Momentum

Team Midgard

Nå som Counter-Strike er blitt mer tilgjengelig for Ola Nordmann via TV 2 sin dekning, har Karlsen et par tips til de som ønsker å følge med på Telialigaen.

— Denne sesongen bør man rette øynene sine mot Apeks. De spiller veldig "riktig" CS, tar hver kamp seriøst og pleier som regel å vinne det meste av kamper i norgestoppen. Prøv å se kamp(ene) sammen med en bekjent som kjenner til CS, så du enkelt får svar på spørsmål du har underveis. Anbefaler også å spille spillet, da du får en helt annen respekt for prestasjonene du kommer til å se under ligakampene.





Gratis å se kampene

Telialigaen, på lik linje med de andre e-sportturneringene vi viser, ser du gratis på TV 2 Sumo Fri.

Har du ikke Sumo bruker fra før, kan du derfor registrere deg på denne siden ved å velge "Registrer gratisbruker".