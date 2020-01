Ikke-religiøse Jenny (25) fra Sandefjord flyttet til USA og ble mormoner

GIKK BORT: I 2014 dør pappaen til Jenny, Karl Erik Bøhn, av kreft. Foto: Privat

– Men så hadde jeg venner, familie og alt her hjemme i Norge, så det var veldig vanskelig å ta det valget. Til slutt tenkte jeg at: «Jeg har ikke lyst til å være 30 år og bitter for at jeg aldri prøvde å følge den følelsen», forklarer hun.

Det avgjørende valget

I 2016 bestemte Jenny seg. Ungjenta fra Sandefjord flyttet tilbake til Salt Lake City i Utah, kirkesamfunnet sitt hovedsete, med en tanke om å være der i ett år.

Kort tid etter at hun begynte å utforske troen, møtte hun drømmemannen Hunter, som er også mormon. Derimot påpeker hun at han ikke var grunnen til at hun tok valget om å konvertere til Mormonkirken.

– Jeg møtte han ganske tidlig, men det var veldig viktig for meg at han ikke var en del av den prosessen. Jeg hadde aldri tatt et valg på grunn av en annen person, da dette var en såpass viktig og livsendrende avgjørelse.

Samme år som hun flyttet til USA, ble hun døpt av sin amerikanske pappa. I 2017 giftet Jenny og Hunter seg i Mormonskirkens største tempel, Salt Lake Temple i Utah, omringet av venner og familie fra både Norge og USA.

Leveregler

25-åringen legger ikke skjul på at hun har fått varierende reaksjoner på valget – særlig på nettet.

Trossamfunnet, som opprinnelig heter Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har nemlig retningslinjer for leveregler for medlemmene sine.

Ifølge Hjelpekilden må man blant annet tro på Jesus Kristus, Gud og Den Hellige Ånd, som tre forskjellige personer, overholde alle kirkens regler, betale minst 10 prosent av ens inntekt til Mormonkirken, ha det hellige mormonundertøy på dag og natt og ikke røyke, drikke alkohol, kaffe eller te.

GA HVERANDRE SITT JA: I 2017 giftet Jenny og Hunter seg i Salt Lake Temple i Utah. Foto: Kenzie Victory

Alkoholen og snusen har Jenny derfor gitt slipp på. Hun forteller at det har gått greit, da hun ofte drakk på grunn av sosiale settinger, og ikke fordi det var godt.

Også mormonundertøyet, som består av en lang shorts og en singlet med brede stropper, bruker hun.

– Det er vårt religiøse plagg. Det høres veldig spesielt ut, men jeg bruker undertøyet mitt hver dag og til alt. Det er veldig annerledes og det tok litt tid å bli vant til det, men jeg har ikke noe problem med det i det hele tatt.

Mormonkirken har også tidligere fått kritikk for sitt syn på kvinner og homofile. 25-åringen påpeker at kvinnene er likestilt i hennes omgangskrets, og at hun slettes ikke er mot homofili, selv om det ennå ikke er lov for homofile å gifte seg i tempelet.

Jenny forteller at hverdagens hennes ikke har forandret drastisk, selv om religionen kan virke både skummel og annerledes ut ifra hva man ser og hører.

– Jeg går i kirken på søndager, vi ber før vi spiser maten og jeg ber noen bønner før jeg legger meg og om morgenen, men bortsett fra det er jeg meg selv. Jeg har ikke forandret meg så mye, men jeg har selvfølgelig et litt annet perspektiv på ting og på livet, sier hun.

Vurderer å flytte tilbake

Nå er planen til ekteparet å bo i USA i minst ti år til. Derimot er hun ikke fremmed for tanken om å en gang flytte hjem, hvert fall for en periode.

– Jeg tror det er sunt for barna mine å vokse opp et annet sted og bo i Norge. Jeg har lyst til at de skal få det jeg har fått, og de en annen kultur og være mer åpen og få begge deler, sier hun og utdyper:

– Jeg fikk lov til å velge og jeg er åpen om det siden jeg vet begge deler, så jeg håper barna mine også kan få den muligheten.