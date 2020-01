– Vi er i gang omsider. Det er veldig kjekt, sier Tone Damli i et intervju med God kveld Norge.

For det er ikke rart Tone trekker på smilebåndet etter flere år med hustrøbbel. I 2015 kjøpte hun og kjæresten Markus Foss det de den gang anså som drømmeboligen på Blommenholm i Bærum.

Senere bestemte de seg for å rive villaen og bygge nytt, noe som førte til bøteleggelse grunnet manglende godkjennelser. Deler av tomten ble skilt ut og solgt for 7,2 millioner kroner i 2018.

Nå, i 2020, kan man se at huset endelig begynner å ta form.

Grunnmuren er nå på plass på tomten til Tone Damli i Bærum. Foto: God kveld Norge.

Tør ikke håpe

Men den nå Melodi Grand Prix-aktuelle artisten er likevel avventende når det gjelder sluttdato for husprosjektet.

– Jeg forholder meg rolig til det fortsatt, fordi jeg regner med at vi kommer til å møte noen utfordringer på veien. Men jeg tenker kanskje i løpet av 2020, så har jeg et hus, sier hun.

Dette Instagrambildet fikk flere til å undre om eventuelle bryllupsplaner.

God kveld Norge har tidligere vist til hvordan boligen vil komme til å se ut. Hvor det blant annet i husets øverste etasje er planlagt et gigantisk walk in-closet. Huset rommer tre soverom og tre bad, samt en stor garasje.

Hinter til bryllup

Og et ferdigstilt hus kan være fint dersom man ønsker å ta forholdet et steg videre. På Instagram legger hun ikke skjul på at hun gjerne ønsker å gå ned kirkegulvet.

– Det er uskyldig hinting. Jeg har sagt til Markus fra dag en at det ikke er noe hast, men synes det er litt gøy å tulle med. Og jeg hadde ikke sagt nei dersom han hadde fridd.

– Han kommenterte jo på det bildet om jeg trengte en jakke fordi det så litt kaldt ut å stå der. Vi har det gøy, så får vi se hva som skjer i fremtiden, legger hun til.

