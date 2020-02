Bystrøm motivert av dansk sensasjon: – Tror jeg kan gjøre noe stort

– Nei, men jeg følte at jeg fikk gode signaler i fjor. Jeg er ikke så langt unna å kunne henge med helt mot slutten, sier han.

Jakter på seiersfølelsen

Klassikerne og Paris-Nice er de eneste store rittene Bystrøm skal sykle sammen med Kristoff denne sesongen. Når treningskompisen drar til Giro d'Italia, skal Bystrøm være hjemme med sin førstefødte.

I stedet er han blant rytterne UAE Team Emirates vurderer å ta med til Tour de France.

Men selv om han for en gangs skyld har et rittprogram som skiller seg fra Kristoffs, blir han ikke lagets leder i noen av dem.

– Laget jakter de aller største triumfene. De synes det er viktigere at jeg hjelper noen til en stor seier enn at jeg selv skal få sjansen i et mindre ritt. Det betyr ikke så mye for dem, uansett, sier Bystrøm, som ikke har vunnet et sykkelritt etter at han ble U23-verdensmester i 2014.

– Men jeg har alltid i bakhodet at jeg ønsker å få et resultat selv også, for det påvirker selvfølelsen. Det gir selvfølgelig god selvfølelse å hjelpe andre også, men til syvende og sist er det vinnerfølelsen jeg er på jakt etter, sier han, og legger til:

– Så jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å stå øverst på podiet.