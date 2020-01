Lever i skjul etter å ha forklart seg til politiet: – Føler seg sveket

Gjengleder i retten

Tirsdag begynner straffesaken mot en 29 år gammel mann som politiet anser for å være lederen i Holmlia-gjengen Young Bloods. Sammen med to andre menn, som ifølge politiet er kjente kriminelle, er han tiltalt for å ha orkestrert kidnappingen i 2015.

Gjenglederen anklages også for å ha holdt kvinnen skjult i etterkant av kidnappingen.

Han er i tillegg tiltalt for å ha medvirket til et drapsforsøk i 2012. Han nekter straffskyld for drapsforsøk, og han sier at han ikke har noe med kidnappingssaken fra 2015 å gjøre.

Ifølge gjenglederens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, er klienten beredt på å forklare seg i den syv uker lange rettssaken.

Lever i skjul

Kvinnen i 40-årene er kalt inn som et sentralt vitne i saken. Hun lever fortsatt i et strengt sikkerhetsregime, ifølge kjennelsen fra november i fjor. Det antas at sikkerhetstiltakene vil opprettholdes i lang tid fremover.

«Politiet vurderer trusselsituasjonen til å være høy på bakgrunn av miljøet hun har forklart seg om. Nettverket til gjengmiljøet på Holmlia er bredt og omfattende, både i Norge og i utlandet», heter det i kjennelsen.

Advokat Sigurd Klomsæt har tidligere forsvart kvinnen, men han er ikke oppnevnt som bistandsadvokat i saken mot gjenglederen og de to andre tiltalte mennene. Han ønsker ikke å kommentere sikkerhetsopplegget rundt klienten sin.

– Hun har det helt jævlig, sier Klomsæt og fortsetter:

– Hun føler seg sveket av politiet og av påtalemyndigheten. Om min klient hadde visst at det skulle bli sånn, så ville hun aldri snakket med politiet. Da ville hun heller tatt sin straff og fortsatt livet sitt etter soning.

ADVOKATEN: Sigurd Klomsær var forsvarer for kvinnen i 40-årene da hun var tiltalt i kidnappingssaken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Taus statsadvokat

Statsadvokat Guttormsen er aktor i saken mot gjenglederen og de to andre som er tiltalt for å ha orkestrert kidnappingen i 2015. Hun ønsker ikke å kommentere sikkerhetsopplegget rundt kvinnen.

Guttormsen vil heller ikke kommentere at kvinnen føler seg sveket av politiet og av påtalemyndigheten.

– Hvor viktig er hennes vitnemål i denne saken?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Dette skal jeg snakke om i innledningsforedraget mitt i retten, sier Guttormsen til TV 2.

Det er satt av syv uker til rettssaken som begynner i Oslo tingrett tirsdag. Retten vil først behandle drapsforsøket i 2012 før de tar seg for kidnappingen fra 2015, der kvinnen i 40-årene er sentral.

De øvrige tiltalte i saken nekter enhver befatning med det de anklages for, opplyser deres forsvarere til TV 2.