Det opplyser politiet i en pressemelding mandag formiddag. Mannen fremstilles for fengsling i Bergen tingrett klokken 12.45 mandag.

– Politiet vil be om at mannen varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon og medieforbud de første to ukene. Politiet vil også be om lukkede dører under fengslingsmøtet, skriver de i pressemeldingen.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Fra før er fire personer er pågrepet etter at en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene ble funnet døde utenfor Bergen mandag forrige uke.