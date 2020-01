De siste årene har Audi opplevd stor suksess med sine mest sportslige modeller, kalt S eller RS.

Noe av forklaringen har vært dreiningen i avgifter, som har bidratt til å senke prisene i Norge. I tillegg har Audi aldri hatt flere RS-modeller på markedet enn nå.

Det er i våre øyne utelukkende positivt: Vi får se flere grombiler på veiene, samtidig som utvalget i bruktmarkedet øker.

Perfekt vinterbil

For mange er det stasjonsvognen RS 6 som er den ultimate drømmebilen. Men for de som ikke trenger like mye plass, kan den minste modellen i dagens RS-serie være vel så interessant.

Ikke bare er den betydelig rimeligere, men også hakket mer rampete å kjøre. Lavere vekt, kort akselavstand og samtidig et hav av krefter bidrar til akkurat det.

Med 400 hk og quattro firehjulsdrift, stiller dessuten RS 3 sterkt på vinterføre og morofaktor. Dette er rett og slett bilen som elsker snøkledde vinterveier.

Broom har testet alle utgavene av RS 3. Det er modellen fra 2015-2017 vi liker aller best, mye på grunn av det ekstremt hårete lydbildet.

Få til salgs

I bruktmarkedet starter prisene på 449.000 kroner. Da får du en 2012-modell RS 3 – med godt over 100.000 kilometer på telleverket.

RS 3 på isbane er en opplevelse.

Her må du også «nøye» deg med 340 hk, kontra neste generasjon som fikk 367 hk og flere viktige oppdateringer.

Bilen vi har sjekket nærmere ut, er modellen som er basert på tredje generasjon A3. Den ble lansert i 2015 som RS 3. I tillegg til nytt interiør, og et heftigere eksteriør, er motoren i denne løftet opp til 367 hk.

Det skal sies at dette er bilen som serverer det beste lydbildet også, ettersom facelift-modellen i 2017 ble nødt til å tilpasse seg strengere krav for lyd og utslipp.

I skrivende stund ligger det kun seks eksemplarer til salgs på bruktmarkedet av denne modellen, med 367 hk.

Interiøret er ikke direkte spennende... Her ventes det store endringer på den kommende utgaven.

Riktig utstyrt

En av dem er en 2016-modell, som har gått 59.000 kilometer. Prisantydning er 599.000 kroner.

Dermed er det MYE penger å spare, kontra hva den kostet ny. Her snakker vi fort en million kroner, med litt utstyr.

Eksemplaret vi har funnet har nylig gjennomført stor service, og har alt av det viktigste utstyret på RS 3.

Vi nevner blant annet sportseksos, RS sportsstoler, MMI navigasjon high, økt toppfart til 280 km/t og Audi Magnetic Ride. Sistnevnte betyr at understellet tilpasser seg de ulike kjøreprofilene.

Vi har også sansen for fargekombinasjonen. Blå metallic lakk med sorte og grå detaljer lyser godt opp på veien.

Dette er bilen som er til salgs – og som er spekket med utstyr.

Ny RS 3 på vei

For alle Audi-entusiaster blir 2020 utvilsomt et jubelens år. Audi Sport skal nemlig lansere hele seks nye RS-modeller. Nye RS 6 blant dem, og er allerede avduket.

Dette er pre-facelift-modellen av dagens generasjon.

I løpet av året ventes det også at vi får se en helt ny generasjon RS 3. Her har det lenge vært usikkert hvorvidt Audi beholder den legendariske femsylindrede motoren på 2,5 liter.

Heldigvis bekreftet Audi Sport-sjef Oliver Hoffman i fjor at denne motoren blir med videre. Skal kommende RS 3 holde stand til konkurrentene, blant annet nye Mercedes-AMG A45, må Audi øke effekten ytterligere.

Mye tyder på at Audi henter ut minst 420 hk av 2,5-literen. En 0-100-tid på rett under fire sekunder er også noe vi kan forvente.

Så blir det naturligvis fryktelig spennende å se hva Audi Sport presenterer, trolig i løpet av året.

Audi bekrefter at versting-motor blir med videre.

