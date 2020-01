KLDen tidligere Frp-formannen møter i dag fast som vara på Stortinget i fraværet til Mazyar Keshvari. Når Siv Jensen returnerer til Stortinget som Oslo-representant, er Hagen ute.

Han omtaler Frp-exiten som «en mulighet».

– Det blir en nye mulighet for å bygge opp igjen Frp. Det er trist at Erna snudde ryggen til Frp for å tekke KrF og Venstre.

Hagen mener det er naturlig at det nå blir en diskusjon om Siv Jensen fremtiden.

Klart råd

– Jeg nøyer meg med følgende setning: Det ville ikke vært unaturlig om man drøfter sammensetningen av ledelsen. Siv har gjort en kjempeinnsats. Hun fikk partiet inn i regjering, men nå er partiet ute av regjering. At det blir en diskusjon om nye koster for å skape begeistring, er naturlig.

FRP-NESTOR: Carl I. Hagen mener det er naturlig at Frp vurdere ledelsens fremtid. Foto: Åserud, Lise

– Hva tenker du personlig?

– Jeg vil ikke si noe mer personlig, men kursen som har vært ført for partiet har ikke vært den riktige. For å si det litt fleipete, da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent.

Hans klareste råd til sitt kjære Frp er: Stortingsgruppen og resten av partiet må jobbe for Frps egne vurdering og partiprogram.

– Det vil åpne opp muligheter, sier Carl I. Hagen.

Ønsker at Jensen fortsetter

Frps finanspolitisk talsperson, Sivert Bjørnstad, sier til TV 2 at Siv Jensen er den beste lederen Frp kan ha.

– Jeg oppfatter at hun har full støtte i alle ledd av partiet. Vi har ikke noe behov for noen lederdebatt i Frp nå. Jeg håper Siv blir sittende som leder lenge ennå, sier Bjørnstad.

Også Erlend Wiborg i Stortingets Arbeids- og sosialkomité støtter partilederen.

– Siv har bevist at hun er en meget dyktig partileder. De beste valgresultatene i Frps historie har vært med Siv som leder. Hun har også vist at politikken er det viktigste for partiet. Derfor tok hun oss inn i regjering, men også nå når hun satt ned foten og tok oss ut av regjering.

Wiborg sier til TV 2 at han håper Jensen fortsetter i mange år.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra grasrota i dag om hvor stolte de er av Siv i dag, og virkelig så partilederen gløde, forteller han

– Viktig arbeid foran oss

Siv Jensen sa på pressekonferansen at hun ser frem til å lede partiet fremover.

– Jeg ser frem til å lede partiet i det viktige arbeidet som ligger foran oss, både når det gjelder partiorganisasjonen og programarbeid, sa Frp-lederen.

Nestleder Terje Søviknes sa til TV 2 at Siv Jensen sin posisjon er solid i Frp.