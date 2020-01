Fredag kveld landet den norsk-pakistanske terrorsiktede IS-kvinnen på Gardermoen, etter at norske myndigheter bestemte seg for å hente kvinnen og hennes to barn hjem fra Syria til Norge.

Ved ankomst ble kvinnen pågrepet av PST. Mandag var det planlagt et fengslingsmøte.

Like etter klokken 09.30 opplyser Oslo tingrett at kvinnen slipper å møte i fengslingsmøte, og at saken blir løst som kontorforretning.

PST har varslet at de ønsker å begjære den terrorsiktede kvinnen varetektsfengslet i fire uker.

Den 29 år gamle kvinnen nekter straffskyld etter siktelsen, men har sagt seg villig til å samtykke til fengsling. Det opplyste kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, under en pressekonferanse søndag.

Saken oppdateres!