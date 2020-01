Den tidligere politimannen Andrew Brooks hadde i 2018 sex med en 17-åring som var meldt savnet, skriver Kent Online.

Samtidig som kollegene hans lette etter jenta, oppholdt jenta seg i huset han delte med kona hjemme i den britiske byen Maidstone.

I retten kom det frem at Brooks møtte jenta i byen, og at han inviterte henne med seg hjem for å ha sex. Han visste ikke da at hun var meldt savnet.

Kona hans var bortreist på det aktuelle tidspunktet.

Til tross for at jenta, som blir omtalt som «Miss X» i retten, samme dag avslørte at hun var mindreårig, fortsatte Brooks å sende henne tekstmeldinger.

De skal ha fortsatt kommunikasjonen frem til at Brooks oppdaget at hun var meldt savnet da de hadde sex.

– Jeg kommer til å miste alt

Spesialenheten for politisaker i Storbritannia mener at Brooks presset jenta til å hemmeligholde samleiet, og at han brøt politiets standarder «ved vanærende oppførsel og mangel på integritet».

Under høringen kom det frem at da Brooks fant ut at politiet hadde vært hjemme hos jenta i forbindelse med savnetmeldingen, skrev han dette i en tekstmelding:

«Kan du være så snill og love meg at dette ikke slår tilbake på meg? Jeg kommer til å miste alt».

Videre fortalte han jenta at han tidligere hadde forsøkt å ta livet sitt.

Han skrev også at kona, som også jobber i politiet, kom til å dø hvis hun fant ut at han hadde vært utro.

Emosjonelle skader

Jenta lovet at hun ikke skulle si noe, og utvalget mener at Brooks med sin politiutdannelse burde vite at det å få et barn til å lyve kan være skadelig for barnet.

– Dette er en ganske tung bør å legge på skuldrene til en 17 år gammel jente, uttalte politiråd John Goss under høringen hos Met-politiets hovedkvarter i London.

Utvalget mener at Brooks misbrukte stillingen sin på det groveste, og uttalte at han hadde mistet jobben hvis han fortsatt var i politiet.