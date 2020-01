For en drøy uke siden ble det kjent at prins Harry og hertuginne Meghan ønsket å trekke seg tilbake fra den fremste rekken i det britiske kongehuset.

Nyheten slo ned som en bombe, og ifølge flere britiske medier var ingen andre i kongefamilien informert om avgjørelsen før paret annonserte valget i en Instagram-post.

– Tåpelig

Meghan Markle sitt forhold til sin far har vært svært turbulent. Thomas Markle var heller ikke i datterens bryllup på grunn av sykdom.

Ifølge Sky News skal de ikke ha snakket sammen siden da.

Nå er han imidlertid nådeløs i sin kritikk mot datteren, og beslutningen om å trekke seg tilbake.

– Det er ganske flaut for meg. Når de giftet seg påtok de seg et ansvar, og det ansvaret handlet om å være en del av kongefamilien.

– Alle unge jenter drømmer å bli prinsesse, og hun fikk alt dette. Nå kaster hun det vekk, og det ser ut som hun gjør det for penger, sier han i et intervju med Channel 5.

– Tapte sjeler

Markle mener det er tåpelig av datteren og svigersønnen å ikke lenger være en del av kongefamilien.

– Dette er en av de lengstlevende institusjonene i verden. Nå ødelegger de den, og de burde ikke gjøre det, fortsetter han.

Faren sier videre at Meghan og Harry er tapte sjeler, og at de gjør den britiske kongefamilien «om til en Walmart (amerikansk supermarkedkjede, red.anm) med en krone på.»

Snakket for første gang

Søndag kveld uttalte Prins Harry seg for første gang offentlig om situasjonen han og hans kone befinner seg i.

– Jeg kan bare se for meg hvor mye dere har lest og hørt om meg den siste uken. Jeg tror dere har lært meg å kjenne, og at dere har tro på at den kvinnen jeg elsker har de samme verdiene som meg. Det har hun. Og hun er fremdeles den kvinnen, sa han.

Videre fortalte prinsen at han og hans kone var svært håpefulle da de var nygift.

– Vi var klare til å gjennomføre våre plikter, og nettopp derfor gjør det meg trist at det er blitt slik som det er nå. Den avgjørelsen vi har tatt er ikke en avgjørelse vi har tatt lett på, men slik vi så det, hadde vi ikke noe annet valg. Det har vært så mange måneder med samtaler, etter mange år med utfordringer, sa han.

Må betale tilbake penger

Lørdag kom nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan ikke lenger skal omtales som «kongelige høyheter». Paret skal heller ikke formelt representere dronningen eller motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

Paret må også betale tilbake de rundt 2,4 millioner offentlige pundene som er brukt til å pusse opp Frogmore Cottage, som fremdeles skal være deres hjem i Storbritannia.