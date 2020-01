På Twitter skriver Sør-Vest politidistrikt at begge førerne er ved bevissthet. De ble tatt med i ambulanse for sjekk.

– Førerne blir ivaretatt av helsepersonell. Jeg er usikker på hvor mange personer som befant seg i bilene, sa Irene Ragnhildstveit, operasjonsleder i politidistriktet, kort tid etter ulykken.

Senere bekrefter politiet at det ikke var flere personer involvert i ulykken.

Politiet fikk inn meldingen klokken 08.48 mandag. Kollisjonen skal ha skjedd i Tanangervegen, nord for avkjørselen til Kolnesvegen i Sola kommune i Rogaland.

To biler er involvert og det er store materielle skader. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor stor hastighet de involverte bilene hadde.

Det ble først meldt at trafikken flyter greit på stedet, men operasjonslederen opplyser at det oppstod mye kø og at trafikken måtte dirigeres manuelt. Klokken 09.41 er bilene tauet fra stedet og trafikken flyter igjen som normalt.

Politiet foretar undersøkelser på stedet.